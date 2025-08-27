Отвориха капсула на времето, оставена от принцеса Даяна

Капсула на времето, заровена от принцеса Даяна в детската болница „Грейт Ормънд Стрийт“ преди повече от три десетилетия, е била изкопана по време на изграждането на нов онкологичен център.

Дървената кутия, обвита в олово, е била поставена през 1991 г., за да отбележи полагането на основния камък на сградата на клуб „Варайъти“, част от болницата, който отваря врати три години по-късно.

Сред десетте предмета в капсулата се открояват компактдиск на Кайли Миноуг от 1990 г., соларен калкулатор, малък телевизор, британски монети, паспорт, холограма на снежинка и снимка на принцесата. Включено е и копие от The Times от деня на „погребването“ на кутията.

Принцеса Даяна, която е президент на болницата от 1989 г., лично участва в избора на предмети заедно с две деца – 11-годишният Дейвид Уотсън, който избира диска на Миноуг, и 9-годишната Силвия Фоулкс, предложила монети и холограмата.

Оригиналната идея била капсулата да остане запечатана „стотици години“, но строителните дейности наложили отварянето й значително по-рано.

Традицията датира още от 1872 г., когато тогавашната принцеса на Уелс Александра полага основния камък на болницата и също запечатва капсула на времето.





