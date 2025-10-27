Отдадоха под наем още две къщички от Коледния базар в Благоевград

Още две къщички, част от Коледно-новогодишния базар в Благоевград, бяха отдадени под наем на повторен търг с явно наддаване.

Едната от тях е предназначена за открита скара и напитки, ведно с навес и е с площ 16.50 кв. м. Крайната предложена цена за обекта за 47 дни бе 2512.62 лева.

Другата къщичка, която бе спечелена по време на търга, е предназначена за сладкарски изделия, топла храна без скара, пакетирани храни и напитки. Тя е с площ 8.75 кв. м и бе отдадена за 1332,45 лева. Стъпката за наддаване, определена от комисията бе 8%.

Коледно-новогодишният базар ще се проведе от 21 ноември 2025 г. до 6 януари 2026 г. на подплощадното пространство на пл. „Георги Измирлиев – Македончето“.

Проведеният търг е част от подготовката на Община Благоевград за организиране на едно от най-очакваните събития през зимния сезон, а именно Коледно-новогодишният базар, който традиционно събира гости и жители на града. Атрактивните „коледни къщички“ ще бъдат разположени и ще допринесат за създаването на празнична атмосфера и оживление в центъра на Благоевград.