Отец В. Ангелов е новият архиерейски наместник на Дупнишка духовна околия, емблематичният свещеник Г. Паликарски отива в Яхиново

Отец Венцислав Ангелов е новият архиерейски наместник на Дупнишка духовна околия и председател на църковното настоятелство. Това съобщи българският патриарх и Софийски митрополит Даниил, след като отслужи литургия за Неделя месопустна в храм „Св. великомъченик Георги Победоносец“ в Дупница, цитиран от БТА.

„Отправяме молитва да има приемственост в служението и да се надгражда – каза патриарх Даниил на отец Венцислав. – Нека започне възвръщане на хората в храма, за да може мъже и млади момчета да пожелаят да послужат на Бога във свещен сан”, допълни патриархът.

Той поясни, че има недостиг на свещеници, и посочи, че първоначалната работа на свещеника е да се грижи да има разбирателство в семействата. „Родителите да проявяват не само материални грижи, а и да водят децата си в храма и да ги учат на православната вяра, за да може израстват и такива, които желаят да се посветят на Бога”, каза още патриарх Даниил. По думите му на второ място е братолюбието между свещениците в околията, грижата за поверените храмове и всички останали задължения.

Венцислав Ангелов Георги Паликарски

В знак на благодарност за досегашното служение като предстоятел на храм „Св. великомъченик Георги Победоносец“ и архиерейски наместник отец Георги Паликарски получи от патриарх Даниил кръст.

„Благодарен съм, че толкова години служихме заедно. Пеехме, имахме несгоди, но винаги се решаваше каквото трябва“, каза Г. Паликарски. Той благодари на всички и обяви, че отива в с. Яхиново, където ще продължи да служи.