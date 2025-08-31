Отец Г. Граховски заменя досегашния свещеник в Бобошево Г. Иванов, пътувал по 100 км, за да служи в храма

Отец Георги Граховски ще замени досегашния свещеник в Бобошево Георги Иванов, съобщи Българският патриарх Даниил, който отслужи патриаршеска света литургия в храм „Успение Богородично” в Бобошево за празника Полагане честния пояс на Пресвета Богородица. След литургията патриархът припомни, че в началото на 2025 г. бе събрана подписка с искане свещеник Георги Иванов да бъде отстранен.

„Освобождаваме отец Георги не заради тази подписка, а защото действително е трудно да се пътува на толкова голямо разстояние“, посочи патриархът за БТА, като обясни, че свещеник Георги Иванов е пътувал по 100 км в една посока, за да служи в Бобошево.

Патриархът каза, че отец Георги Граховски е познат на местните, както и че е стриктен. Той призова миряните да приемат новия си свещеник и с необходимото уважение към духовния сан да се вслушват в това, което отец Граховски казва, да намират общ език и да обикнат богослуженията.





