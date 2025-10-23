Отиде си от този свят актьорът Илия Георгиев

Напусна ни големият български актьор Илия Георгиев. Роден в Горна Оряховица, той посвети голяма част от своя професионален път на Общински драматичен театър „Боян Дановски” – Перник. Той отдаде талант, енергия и любов на пернишката сцена, преживявайки не само ролите, но и емоциите на нашата публика. Неговото творчество, професионализъм и отдаденост на сцената ще останат завинаги част от културното наследство на Перник.

Поклон пред неговия достойно изживян живот, посветен на изкуството, на публиката, на българския дух, история и добродетели, на родния град!

Илия Георгиев ще бъде погребан в Горна Оряховица.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА