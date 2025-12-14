Откраднаха елха, засадена и украсена от деца в Радомир

Неприятна случка възмути гражданите на Радомир. Видеокамера засне как някой скубе елхичката, която само преди дни бе посадена и украсена от деца в междублоково пространство в града. Инициативата бе на община Радомир съвместно с жителите на всички квартали. Ето какво пишат от общинската администрация на своята страница:

„Въпрос на деня: На кого и защо му пречеше елхата, украсена с толкова старание и обич от децата от квартала?

Община Радомир разполага с доказателства, които са предадени на органите на МВР. Елхата е взета от района на военните блокове, срещу училище „Христо Смирненски“, на ул. „Райко Даскалов”.

Призоваваме всички граждани, които разполагат с допълнителна информация по случая или са станали свидетели на нередности, да съдействат на органите на реда, като подават сигнали към МВР или чрез установените канали на общината.

Община Радомир последователно работи за подобряване на видеонаблюдението, реда и сигурността в интерес на всички граждани”.

ИВАН ПЕТРОВ