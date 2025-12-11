Откраднаха над 600 предмета от музей в Англия

Над 600 артефакта с голяма културна стойност са били откраднати от архива на музея в Бристол при високопрофилен обир, съобщи Би Би Си.

Военни сувенири, бижута, предмети от естествена история, както и издълбани фигури от слонова кост, бронз и сребро са били откраднати от архива в района на Камбърланд Бейсин в града в ранните часове на 25 септември.

Детективите публикуваха изображения на четирима мъже, заснети от видеонаблюдението в района, след като част от колекцията на музея за Британската империя и Общността на нациите е била открадната.

„Кражбата на толкова много предмети с голяма културна стойност е значителна загуба за града“, заяви детектив-констебъл Дан Бърган. Сред откраднатите предмети са военни значки и щифтове от Ост-Индската компания.

„Тези предмети, много от които са дарения, са част от колекция, която предоставя поглед върху многопластова част от британската история, и се надяваме обществеността да ни помогне да открием виновниците“, добави Бърган.

До момента полицията е извършила „значителни“ проверки на видеозаписи, съдебни експертизи и е в контакт с пострадалите. Сред откраднатите бижута са колиета, гривни и пръстени.

Липсват и издълбани фигурки и други декоративни предмети, както и експонати от естествената история, включително геоложки образци. Филип Уокър, ръководител на културата и креативните индустрии в Общинския съвет на Бристол, който управлява музея, заяви, че е много натъжен от обирите.

„Тези артефакти са част от колекция, която документира връзките между Великобритания и страните, които преди са били част от Британската империя от края на 18-ти до края на 20-ти век. Колекцията има културно значение за много страни и предоставя безценен запис и поглед върху живота на хората, участващи в Британската империя и засегнати от нея“, каза той.

Полицията призовава всеки, който разпознава мъжете от видеозаписа или е видял откраднатите предмети, да се свърже с тях, включително при продажба онлайн.

Представител на Общинския съвет заяви, че полицията е решила да отложи публичното съобщение за обира, докато не извърши първоначални подробни разследвания.

Той добави, че също така е отнело време на служителите на архива да направят одит на хиляди предмети, за да се установи какво липсва.