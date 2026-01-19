Откраднаха регистрационните номера и 500 лв. от паркиран в Петрич Ленд Роувър

В РУ-Петрич е съобщено, че между 20:30 часа и 22:00 часа, от лек автомобил „Ленд Роувър“, паркиран на паркинг в района на ул. „Тома Митов“ в гр. Петрич противозаконно са отнети регистрационните му табели и сумата от около 500 лева. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.

Полицейски служители на РУ-Сандански работят по получен сигнал за извършена, в периода от около 17:30 часа на 15.01.2026 г. до около 08:30 часа на 16.01.2026 г., кражба на около 28 стека стиропор и около 10 стека фибран от двора на санираща се сграда в с. Ново Делчево. По случая е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 194, ал.1 от НК.