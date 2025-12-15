Откраднаха чантата на клиентка на заведение в Благоевград, издърпаха от ръката портфейла на петричанка

В обедните часове на 14.12.2025 г. жителка на гр. Петрич е съобщила в РУ-Петрич, че около 11:30 часа на същата дата в района на ул. „Тетово“ в града, от непознато за нея лице е издърпано от ръката й портмоне с намиращи се в него мобилен телефон, сумата от около 20 лева и лични документи. От работещите по случая полицейски служители са предприети незабавни действия, в резултат на които е установен и задържан извършителят на деянието, който е на 18 години от гр. Петрич. По случая е образувано досъдебно производство.

Полицейски служители на 01 РУ-Благоевград работят по получен сигнал за извършена, около 22:45 часа на 14.12.2025 г., кражба на чанта със сумата от около 450 лева, оставена без надзор в заведение за бързо хранене в Благоевград. По случая е образуван заявителски материал. Работата продължава.