Откриха Балканското първенство по олимпийско таекуон-до в Дупница с пищна церемония

Дупница се превърна в столица на бойните изкуства, посрещайки около 1000 таекуондисти от 13 страни. Това е едно от най-мащабните спортни събития, провеждани в Дупница през последните десетилетия, а Община Дупница оказа пълно съдействие за организацията и домакинството.

Сред официалните гости на церемонията по откриването бяха кметът на община Дупница Първан Дангов, заместник-министърът на младежта и спорта доц. Стоян Андонов, посланикът на Република Корея у нас Н. Пр. Донг-бе Ким, както и редица представители на Балканския таекуондо съюз, местната власт, народни представители и граждани.

Спортната зала в града се оказа тясна, за да побере всички участници и техните роднини, пропътували разстоянието от родните им места до Дупница, за да наблюдават оспорваните битки. Събитието съвпадна и с тържествата по повод празника на града – 19 октомври, като в центъра могат да се видят стотици хора от най-различни националности. Организаторите отчетоха и колко много това допринася за местната икономика тази седмица, тъй катп всички хотели, ресторанти и кафенета в града са пълни до краен предел.

Кметът на Дупница Първан Дангов и посланикът на Корея Н. Пр. Донг-бе Ким Главният треньор на домакините от СК „Гладиатор“ Христо Михалчев (вляво), градоначалникът (до него) и част от официалните гости Спортната зала се оказа тясна да побере участниците и техните роднини от 13 държави

„Това, че днес в Дупница – град, който има традиции в областта на един толкова мъжествен спорт – таекуондото, сме обединили всички страни от Балканите в името на спорта, лично за мен означава много. Със спорта показваме на обединена Европа, че ние на Балканите уважаваме своите традиции. Умеем да показваме част от истинските бойни изкуства в името на една цел – да расте младо поколение, което обича да се бори, да уважава ценностите и има смелостта чрез спорта да покаже, че Балканите не са барутният погреб на Европа. А тук обединени със спорта градим обединена Европа в името на здравето и всичко онова, което обединява“, каза по време на откриването кметът на Дупница Първан Дангов.

С почетни плакети бяха отличени всички официални гости и организатори, сред които посланикът на Корея Н. Пр. Донг-бе Ким, доц. Стоян Андонов, д-р Метин Сахин – президент на Балканския таекуон-до съюз, Александър Минев – изпълнителен директор на Българската федерация по таекуон-до, Апостол Константин – генерален секретар на съюза, Али Сагиркая – председател на спортната комисия, Марио Гласнович – член на надзорния съвет, и Христо Михалчев – председател на СК „Гладиатор“ и главен организатор на първенството.

Състезанията на татамито ще продължат до неделя, като през следващите дни Дупница ще бъде столица на Балканите в бойните изкуства.

,,Това първенство е ярко доказателство, че Дупница може да бъде домакин на събития от най-висок ранг, а Общината показва, че подкрепя спорта и младите хора не само с думи, но и с реални действия“, завърши градоначалникът.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ