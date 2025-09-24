Откриха втори спътник на Земята

Планетата Земя има още един спътник. Става дума малък астероид – 2025 RN7. Той обикаля около Слънцето, но гравитацията на Земята го е „дърпала“ толкова години, че изглежда сякаш се върти около нас. Учените го наричат квазилуна.

Диаметърът му е само около 20-30 метра, което е много малко в сравнение с Луната. Най-близо идва на почти 300 000 километра, тоест почти колкото до истинската Луна.

Интересното е, че астероидът се е „криел“ цели 60 години. Телескопите в Хавай го засичат едва на 29 август 2025, а после проверка в архивите показва, че е бил тук от десетилетия. Астрономите казват, че е труден за наблюдение – появява се рядко и е твърде слаб за повечето телескопи.

Според изследователите идва от астероидния пояс Арджуна. Квазилуната няма шанс да се удари в Земята. Преди да продължи по своята орбита, тя ще бъде в близост до Земята още около 60 години.





