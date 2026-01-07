Откриха във водоем тялото на 62-г. жена от родопското село Стърница

Във водоем е открито тялото на издирвана жена от родопското село Стърница, съобщи Елена Стоилова – говорител на Областната дирекция на МВР в Смолян. За БТА Стоилова каза, че 62-годишната Соня Милева последно е видяна на 3 януари 2026 г. около 10:30 часа в центъра на село Стърница. По молба на близките й във вторник – 6 януари, е обявена за общодържавно издирване.

В издирвателните действия се включват и доброволци от селото. Жител на Стърница е намерил вчера жената мъртва в открит водоем в местността Иноглово в землището на смолянското село Славейно.

Образувано е досъдебно производство в Районна прокуратура – Смолян по чл. 127 от Наказателния кодекс – склоняване към самоубийство. Все още няма резултати от аутопсията, но на този етап няма видими следи от насилие, каза за БТА заместник окръжният прокурор Станчо Станчев – говорител на Окръжната прокуратура.