Откриха в Кюстендил обявено за издирване момче от Струмяни

Кюстендилски криминалисти са установили двама души, обявени за общодържавно издирване. Единият е 51-годишен мъж, напуснал Център за настаняване на хора психични разстройства в с. Мламолово. Служителите са го установили на ул. „Х.Йоаким“ в Кюстендил по време на издирвателни действия. Предаден е на екип на социалната институция. Другият установен при издирвателните действия е непълнолетно момче от с. Струмяни, област Благоевград. Установен е пред търговски обект в Кюстендил. Предаден е на майката в добро здравословно състояние.