Откриха „Детско и ученическо хранене“ в Радомир

В Радомир бе открита услугата „Детско и ученическо хранене“. Общината успя да осигури за децата и учениците топла храна при целодневното обучение. Кухнята е обзаведена с най-съвременно оборудване в сградата на ОУ „Христо Смирненски“ и в нея ще се приготвя храна за училищата в общината. Храната ще се доставя с автомобили в специални съдове.

На откриването присъстваха заместник-министърът на земеделието и храните Стефан Бурджев, кметът на общината Кирил Стоев, председателят на Общинския съвет Светослав Кирилов и представители на училищата, които ще ползват услугата.

Кметът Кирил Стоев каза, че с откриването на „Детско и ученическо хранене“ се поставят стабилни основи за децата от общината, които по думите му са бъдещето: „За нас е важно тяхната храна да бъде здравословна, качествена, топла, но най-вече вкусна, за да могат да я избират пред останалите изкушения, които се предлагат на пазара“.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА





