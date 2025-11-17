Откриха засаден канабис в двора на къща в Обидим

В хода на проведена специализирана полицейска операция по линия на противодействие на производството, държането и разпространението на наркотични вещества, на 14.11.2025 г. криминалисти при РУ-Банско са извършили проверка на къща в с. Обидим, общ. Банско, където в дворно място към къщата са открити засадени две канабисови растения с общо тегло около 3 килограма, а в таванското й помещение – около 0,770 килограма сух канабис. 54-годишният обитател на къщата, който е от същото село е задържан със заповед за задържане до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.