Откриха „златната двойка“, която забавя стареенето

В последните години науката все по-уверено поглежда към онова, което някога звучеше като фантастика – как да забавим остаряването, без да жертваме естествените процеси в тялото. Две съставки обаче се открояват на сцената като „златната двойка“ в битката с времето – транс-ресвератрол и никотинамид – предшественик на жизненоважната молекула NAD+.



Суперкомбинацията е абсолютен хит сред населението в Япония и Южна Корея, където се прилага, включително и по лекарско предписание, като подмладяваща терапия.



Транс-ресвератрол е мощен антиоксидант, извличан от червено грозде и японска фалопия. Познат е с ефекта си върху дълголетието и здравето на сърцето. Никотинамид – прекурсор на NAD+, е молекула, без която митохондриите ни – „енергийните станции“ на клетките, не могат да функционират правилно.



С възрастта нивата на NAD+ намаляват драстично, което води до хронична умора, влошена памет, отслабена имунна система и по-бавно възстановяване. Синергията между транс-ресвератрол и NMN обещава „рестарт“ на този биологичен спад.



Ползите за здравето, потвърдени от науката, са по-ясна мисъл и добра памет, особено при хора над 40 години, подобрена сърдечносъдова система благодарение на ресвератрола, който укрепва стените на кръвоносните съдове и намалява възпаленията.



Изследване в PubMed сочи, че транс-ресвератролът може да намали оксидативния стрес и клетъчната смърт при модели на болестта на Паркинсон, а друг анализ показва, че антиоксидантната му активност превъзхожда дори тази на витамините C и E.



Изследване в Cell Metabolism пък посочва, че никотинамид рибозидът подобрява митохондриалната функция и чревната микробиота, като повишава нивата на NAD+ в организма.