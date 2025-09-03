Откриха и разчетоха надпис с важна информация за Хераклея Синтика

НАДПИС ВЪРХУ КАМЪК излезе при разкопките в Хераклея Синтика и вече е разчетен от гл.ас. д-р Николай Шаранков (СУ „Св. Кл. Охридски“): „Градският съвет (издигна) този паметник за Панклид, син на Зоил“. Предварителната датировка е ІІ-І в. пр. Хр.

„Вероятно става дума за отдаване на почит към благодетел на града, засега не знаем нищо друго за него – коментира ръководителят на разкопките проф. д-р Людмил Вагалински (НАИМ-БАН). – Надписът обаче потвърждава, че Хераклея Синтика се развива успешно през тези бурни години, белязани от налагането на римската власт в района, от периодични вражески нападения и тежка гражданска война в късната Римска република.“





