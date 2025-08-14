Откриха край Кюстендил трупа на издирваната Соня Попова

Снощи в местността „Дервен“ в землището на с. Вратца доброволци са намерили трупа на Соня Георгиева Попова, която бе в неизвестност от 6 август, когато бе напуснала Дома за възрастни хора с ментални проблеми в селото и обявена за издирване. Дежурна оперативна група е извършила оглед на място, следи от насилие не са открити. Трупът, който не е във видима фаза на разложение, е закаран за аутопсия в кюстендилската болница. Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Кюстендил, уведомена е прокуратурата.





