Топ теми

Откриха край Кюстендил трупа на издирваната Соня Попова

Дата:
от: Събития
Коментирай
( 538 )

Снощи в местността „Дервен“ в землището на с. Вратца доброволци са намерили трупа на  Соня Георгиева Попова, която бе в неизвестност от 6 август, когато бе напуснала Дома за възрастни хора с ментални проблеми в селото и обявена за издирване. Дежурна оперативна група е извършила оглед на място, следи от насилие не са открити. Трупът, който не е във видима фаза на разложение, е закаран за аутопсия в кюстендилската болница. Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Кюстендил, уведомена е прокуратурата.



Tags:

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *