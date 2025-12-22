Откриха мъртъв актьора Джеймс Рансън

Американският актьор Джеймс Рансън, най-известен с ролята си в 12 епизода от сериала „Вътрешна информация“ (The Wire), е починал в Лос Анджелис.

Според информация от съдебномедицинската служба на Лос Анджелис 46-годишният Рансън е починал в петък, като причината за смъртта е самоубийство, съобщи The Guardians.

Рансън изигра пристанищния работник, превърнал се в престъпник – Честър „Зиги“ Соботка, във втория сезон на високо оценяваната криминална драма на Дейвид Саймън The Wire, развиваща се в Балтимор. По-късно той си партнира с Александър Скарсгард в сериала Generation Kill, също създаден от Саймън.

В „Generation Kill“ Рансън се превъплъти в реална личност – морския пехотинец ефрейтор Джош Рей Пърсън, като участва във всичките седем епизода на продукцията на HBO.

От последните му роли е на Еди Каспбрак във филма „То: Част втора“.

Новината за смъртта му предизвика вълна от съпричасност в социалните мрежи от фенове на различните продукции, в които той е участвал.

Сред изразилите почит беше и актьорът Франсоа Арно, негов колега от продукцията Heated Rivalry, достъпна в платформата HBO Max.

„Почивай в мир, Джеймс Рансън“, написа Арно в неделя в Инстаграм. „Уникален актьор, който непрекъснато ме впечатляваше и вдъхновяваше.“

Джеймс Рансън е роден в Балтимор през 1979 г. Той е учил в Центъра за изкуства и технологии „Карвър“ в Таусън, щата Мериленд, в периода 1993–1997 г. Пробивът му идва с участие във филма за тийнейджъри „Ken Park“ през 2002 г.

През 2021 г. Рансън разкри, че е бил сексуално малтретиран от бивш преподавател, работил в държавните училища на Мериленд, съобщи тогава вестник Baltimore Sun.

По данни на изданието Page Six Рансън е подал сигнал за насилието през 2020 г., но властите са отказали да повдигнат обвинения.

През 2016 г. той сподели пред списание Interview, че често се е „борил с катарзиса на актьорската професия“.

„Някои от ролите ми изискват да направя човешки образи, които не са симпатични, така че често живея в кожата на неприятни персонажи“, казва той. „В резултат на това не винаги се чувствам добре.“