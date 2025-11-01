Откриха мътъв убиеца на 45-г. Стилияна

Намериха 54-годишният убиец на 45-годишната Стиляна от денонощния магазин на улица „Цар Симеон“ в София, съобщава „Телеграф“. Той се е укрил и се е самоубил на улица „Пиротска“ на метри от местопрестъплението.

Търговският обект се намира в близост до пресечката с ул. „Инж. Иван Иванов“, а жертвата е била на работа през нощта. Мъжът я посетил в малките часове. Между двамата възникнал конфликт, при което той извадил пистолет и я застрелял хладнокръвно. Криминалистите са озадачени от факта, че четрътият изтрел в главата е контролен, т.е. мъжът е целял смъртта й на 100%. След стрелбата е избягал и се укрива и по-късно също е намерен мъртъв.

Тялото на жертвата е открито от майка й, която отишла сутринта в магазина, след като не успяла да се свърже с нея по телефона. Тя е подала и сигнал в полицията за убийството. Застреляната жена е позната в района, отворила е денонощния магазин за алкохол и цигари през 2021 г. Към онзи момент още е била в добри отношения с убиеца си, твърдят запознати.