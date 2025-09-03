Откриха наркотик в спортната зала на затвора в Бобов дол, канабис и ел. везна захвърлени в храстите

Вчера в РУ Бобов дол е получен сигнал от служители на Затвора, че във външна спортна зона е открита опаковка с бяло прахообразно вещество. Видът на веществото е установен с полеви наркотест – метамфетамин. Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Бобов дол, уведомена е прокуратурата.

Вчера в РУ Бобов дол е получен сигнал, че в храстите на ул. „Васил Коларов“ в града има ел.везна и тревиста суха маса. При извършената проверка служителите са иззели везната и сухата листна маса, реагирала е на канабис. Досъдебно производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.





