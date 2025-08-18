Откриха наркотици в затвора в Бобов дол

В края на миналата седмица е постъпил сигнал в РУ Бобов дол за открито наркотично вещество в спално помещение в затвора. При направения полеви наркотест откритото сиво-лилаво вещество е реагирало на метамфетамин. Досъдебно производсто е образувано по случая, уведомен е дежурен прокурор.

26-годишен кюстендилец е задържан в края на миналата седмица от служители на РУ Кюстендил за притежание на наркотично вещество. При извършена проверка от него е иззета опаковка амфетамин. Видът на наркотика е установен с полеви наркотест. Бързо полицейско производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.





