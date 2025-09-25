Откриха незаконна хранилка за дива свиня край Якоруда

Служители на Дирекция „Национален парк Рила“ и полицаи от участък „Якоруда“ към РУ на МВР – гр. Разлог проведоха съвместна акция за незаконно подхранване на дива свиня на територията на Парка.

По време на редовен обход, гл. сп. Д. Х. от Парков участък „Якоруда“ при Дирекция „НП Рила“, открива надупчен бойлер, пълен с царевица за незаконно подхранване на дива свиня на територията на Национален парк „Рила“. В непосредствена близост, на дърво е монтирана камера с фотопанел, за наблюдение на животните. Хранилката се намира на около 1 км, в границата на парка.

След сигнализиране на прекия ръководител, веднага е организирана съвместна акция и на място са изпратени гл. сп. С. Д. от Парков участък „Белица“ и двама инспектори от участък „Якоруда“ към РУ на МВР – гр. Разлог. Съставен е съвместен протокол и са иззети веществени доказателства. Към момента се извършват оперативно-издирвателни дейности за установяване самоличността на извършителите и санкционирането им.





