Откриха официално Алтън джамия в с. Господинци с курбан за 2000 души

Хиляди жители на с. Господинци, техни приятели от Гоцеделчевска община и цяла България вчера участваха в официалното откриване на най-красивата джамия в Пиринско – Алтън джамия в гоцеделчевското с. Господинци. Лентата пред нея беше прерязана още през юли от главния мюфтия д-р Мустафа Хаджи и посланика на Турция в България Н. Пр. Мехмет Саит Уянък, а вчера бе отворена официално за вярващите. Успоредно с това кметството организира на площада голям концерт в знак на признателност към стотиците дарители, участвали със средства и труд в построяването й, продължило 3 г.

Ансамбъл Драгиновои жените от с. Скребатно бяха само част от участниците в концерта, организиран от кметството за хилядите дарители на джамията „Златната джамия“ на с. Господинци бе построена за 3 г. от местни майстори доброволци и пари от цялата мюсюлманска общост в района

Ансамблите „Драгиново“ и „Топлика“ от с. Мосомище, колегите им от с. Змеица, автентичната тамбурджийска група от Брезница и местната певческа група жени, солистките на Неврокопски ансамбъл Амиде Даракчи и Гюлфие Джугданова и много други бяха включени във впечатляващия концерт, организиран от кметството. Представителна група от с. Рибново показа символа на селото – „лепена гелина“. Финалът на вечерта беше посветен на едни от най-обичаните народни изпълнители – Денис Махуров и Дани Моллов, заедно с музиканти от оркестър „Мусти Бенд“. Градуса на настроението вдигна и оркестър „Джони Бенд“ от гр. Костандово, поканен по инициатива на дарители. Всички участници в концерта пяха и танцуваха благотворително.

В самата джамия пък, която е единствената, забелязваща се по трасето на републиканска пътна мрежа от столицата до границата ни с Гърция, беше организиран общ молебен, както и безплатен курбан за 2000 души, осигурен от дарители. Топ готвачът аго Смалйо Хаджиолиев от с. Брезница надскочи себе си, а жените от селото, ангажирани по раздаването на курбана, изпълниха заканата си да не оставят гладен нито един гост на джамията. На 2 пункта се раздаваше пакетирана храна, халва и вода, а на маси в двора на джамията гостите можеха да се нахранят. Две агенции се бяха погрижили за празничната декорация.

Доброволци и екип на РУ – Гоце Делчев съблюдаваха за движението и паркирането, а нарочна група съблюдаваше дали се изпълнява забраната за всякаква търговска дейност в района на мероприятието.

ВАНЯ СИМЕОНОВА