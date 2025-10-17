Откриха солна стая в детска градина в Радомир

Солна стая бе открита в Детска градина „Радомирче“. Модерното пространство е създадено за укрепване здравето на децата. Солната терапия подпомага имунната система и дихателните функции, като осигурява природна и спокойна среда за малчуганите.

Новата придобивка е изградена при отлични условия за безопасност и комфорт, съобразени с всички изисквания за работа с деца. Помещението е оборудвано със съвременна апаратура и създава подходящи условия за игра, релаксация и възстановяване.

Събитието беше отбелязано с празнична програма, подготвена от децата от подготвителните групи „Сладурковци“ и „Мики Маус“. Малките възпитаници представиха песни, стихове и танци, посветени на здравето и приятелството, а гостите бяха поздравени с кратък водосвет за благополучие.

На откриването присъстваха кметът на община Радомир Кирил Стоев, председателят на Общинския съвет Светослав Кирилов, общински съветвици и директори на детски градини и училища. В изказването си кметът Стоев поздрави екипа на детската градина за инициативата и подчерта значението на подобни проекти:

„Грижата за децата е най-важната инвестиция, която можем да направим. Радомир трябва да бъде място, където всяко дете расте здраво, щастливо и обичано. Радвам се, че с общи усилия реализираме идеи, които носят реална полза за нашите малки граждани.“

Проектът е реализиран със собствени средства на детската градина и с подкрепата на дарители и приятели.

Община Радомир ще продължи да подкрепя инициативи, насочени към създаване на съвременна и здравословна среда за децата.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА