Откриха тялото на бившия директор на издателство „Правда“ под прозорците на дома му в Москва

Бившият директор на издателство „Правда“, Вячеслав Леонтиев, е починал в Москва. Според информация на службите за спешна помощ, цитирана от ТАСС, се предполага, че става дума за самоубийство.

„Леонтиев е починал снощи. По първоначални данни той е посегнал на живота си вследствие на нервен срив“, съобщава източник на агенцията.

По думите му тялото на 87-годишния мъж е било открито под прозорците на апартамента му на улица „Молодогвардейская“. Няма данни за престъпна намеса.

Вячеслав Леонтиев работи в издателство „Правда“ от 1971 г., първоначално като заместник-ръководител на производствения отдел. През 1984 г. поема ръководството на издателството и го оглавява до преобразуването му във Федерално държавно унитарно предприятие „Прес“.

Това е поредният случай, в който бивш приближен до режима на Владимир Путин, загива при мистериозни обстоятелства. Последният такъв „инцидент“ дойде на 4 юли, тази година, когато бившият вицепрезидент на руския държавен монополист „Транснефт“ Андрей Бадалов почина, след като падна от прозореца на дома си в елитния московски квартал „Рубльовка“.