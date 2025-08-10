Откриха тялото на българина, изчезнал в Охридското езеро, от полицията отричат

В близост до село Търпейца откриха безжизненото тяло, на българина, изчезнал на 9 август във водите на Охридското езеро.

Според очевидци, той е бил облечен във водолазен костюм и е имало пълно оборудване, предава БГНЕС.

52-годишният мъж е изчезнал, докато се е гмуркал на дълбочина 89 метра, край село Търпейца. Инцидентът стана днес около 14:15 ч. българско време. Екипи на полицията, Червения кръст и водолази бяха ангажирани да го намерят.

Втори ден във водите на Охридското езеро продължава издирването на 52-годишния гражданин на България. Това потвърдиха тази сутрин за bTV от полицията в Охрид.

Полицията в Охрид съобщава, че не са верни новините, разпространени от двете страни на границата, че е открито тялото на 52-годишния български гражданин, предава bTV. Специални екипи на полицията и водолази продължават да претърсват Охридското езеро, особено в района на село Търпейца, където се губят следите му.

В операцията по издирването участват полицаи, водолазни екипи и Червеният кръст.

В издирването са се включили и много местни граждани. Ползвана е и сонарна техника.





