Спасителни екипи откриха тялото на човек, загинал при вчерашната експлозия в бар в Мадрид, предаде „Асошиейтед прес“. Ранените при взрива са 25. Според противопожарните служби огънят най-вероятно е причинен от изтичане на газ, но полицията все още изследва причините за инцидента.

Експлозията стана в 15:01 часа в бар на улица „Мануел Марото“ в мадридския квартал „Пуенте де Валекас“. Барът се намира на партера на триетажна сграда.

Началникът на пожарната Хавиер Ромеро заяви, че изпод развалините са извадени четирима души. Ромеро отбеляза, че взривът е причинил щети на кафене, магазин и други имоти.





