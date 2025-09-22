Откриха човешко тяло на екопътека „Невястата“ край Смолян

Полицията в Смолян разследва тежко криминално престъпление, станало на екопътека „Невястата“, съобщи окръжният прокурор Недко Симов. Той посочи, че е намерен човешки труп и се работи по всякакви версии, една от които е убийство.

Очаква се на място да пристигне съдебен лекар, за да направи оглед на тялото. Събират се всякакви доказателства. Сигналът е подаден тази сутрин. Образувано е досъдебно производство.

На мястото на престъплението има екипи на полицията и се извършват огледи, каза Елена Стоилова – говорител на Областната дирекция на МВР в Смолян. Едва, когато приключи работата на терен, ще може да се даде повече информация по случая, допълни Стоилова.

