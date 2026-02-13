Отличиха близо 200 деца на церемония „Успехи без граници“ в Радомир

Близо 200 деца и младежи от община Радомир преминаха по червен килим и бяха отличени на втората официална церемония „Успехи без граници“, организирана от Община Радомир. Събитието превърна МКИЦ „Европа“ в сцена на признанието, таланта и вдъхновението, събирайки на едно място ученици, учители, родители и общественици.



Специален гост на вечерта беше легендата на българския волейбол Владо Николов, който отправи силно послание към младите хора:

„Вярвайте, работете, не се отказвайте!“

В своята емоционална реч той сподели личната си история – за пътя от обикновено момче до върха на световния спорт.

„Аз съм момче от квартала. Майка ми беше шивачка, а баща ми водопроводчик. Въпреки липсата на спортен ген в семейството ми аз успях. Щом аз успях, значи и всеки от вас може да успее!“, каза Николов пред пълната зала.

Особено вълнуващ момент беше награждаването в категория „Спорт“, когато волейболната легенда лично връчи отличията на младите спортисти. За тях срещата с идол от национален мащаб се превърна в истинско вдъхновение и доказателство, че трудът и постоянството дават резултат.

Церемонията беше открита от кмета на Община Радомир Кирил Стоев, който подчерта, че инициативата вече се утвърждава като традиция и дългосрочен ангажимент на местната власт.

„Подкрепата за младите таланти е стратегически приоритет за нашата община. Инвестицията в децата днес е инвестиция в силен и успешен Радомир утре“, заяви кметът Стоев и припомни началото на инициативата, поставила основите на устойчива политика в подкрепа на образованието, спорта и изкуството.

В рамките на церемонията бяха отличени ученици до 18-годишна възраст в категориите „Образование“, „Спорт“ и „Музика и изкуство“ – млади хора, които със своя талант, дисциплина и труд прославят Радомир на регионално и национално ниво.

След официалната част десетки деца се срещнаха с Владо Николов в зала „Симеон Спиридонов“, където получиха автографи и си направиха снимки с него.

„Успехи без граници“ затвърждава своята роля не просто като церемония, а като ясно послание – че в Радомир талантът се забелязва, трудът се цени, а мечтите получават подкрепа. Община Радомир продължава последователно да изгражда среда, в която младите хора имат увереността да вярват в себе си и смело да вървят към своите цели.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА