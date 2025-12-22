Отличиха най-изявените дупничани на церемонията „Личност на годината“



Кметът Първан Дангов награди най-изявените жители на Дупница по време на церемонията „Личност на годината“, която се проведе в голямата зала на Общински драматичен театър „Невена Коканова“.

Кметът Първан Дангов награждава учениците Сара-Мария Кьосева и Димитър Киков

Д-р Евтим Малинов

Управителят на ГУМ – Дупница Цветанка Вуковска прие приза за сдружение „Близо до теб“

Младата пианистка Цветомира Попова

Планинският спасител Мартин Джокин

В областта на здравеопазването бяха отличени д-р Елена Евтимова и д-р Евтим Малинов. Първата е предложена от множество дупничани за своята всеотдайност, професионализъм и човечност, превърнали я в един от най-обичаните лекари в града. Вниманието към себе си неврохирургът Евтим Малинов привлече с решението си да се завърне и работи в Дупница. Той има високата експертиза и международен опит и кандидатурата му също е била предложена от голям брой местни жители.

Допълнителен приз беше определен и за Славчо Петрунов, който тази година беше обявен за студент на годината от Медицинския университет София.

В категория „Младежки пример“ бяха отличени направилите фурор в телевизионната игра „Стани богат“ Сара-Мария Кьосева и Димитър Киков. Двамата впечатлиха цяла България със знанията, който показаха, отговаряйки на въпроси за големи суми. Спечелените средства те дариха за издаването на книга, посветена на СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“.

Личност на годината в областта на спорта стана Веселина Ангелова. Тя е състезател по таекуон-до, носител на златни медали от балканско, мултиевропейско първенство и международния турнир „Скопие Оупън“.

Наградата в областта на социалните дейности получи Методи Димитров, който е един от най-активните членове на „Ротари клуб Дупница“. Той привлича вниманието с ключовата си роля в реализирането на проекта „Светулка“ и подкрепата за ремонта на детското отделение в общинската болница.

За дарители на 2025 година бяха избрани от сдружение „Близо до теб“, работили по каузи в подкрепа на нуждаещи се хора и реализирането на значими социални каузи. Наградата получи Цветанка Вуковска, която е и управител на ГУМ – Дупница.

Личности на годината в областта на културата са младата пианистка Цветомира Попова и Илия Давчев и Борис Тодоров – дългогодишни хористи в мъжки хор „Св. Иван Рилски“.

В категория „Смело сърце“ призът бе присъден на Планинска спасителна служба – отряд Дупница. Статуетката получи Мартин Джокин.

Кметът Първан Дангов поздрави всички присъстващи и наградени. Той напомни, че целта е да се привлече вниманието към инициативните и талантливи хора, които да дават пример. Напомни, че именно това е идеята, с която преди 22 години е решил да учреди тези номинации.

За настроението на публиката се погрижиха Тримата български тенори Бисер Киров, Павел Герджиков и Пламен Бейков, които обраха аплодисментите с изящните си изпълнения.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ







