Отложеният водосвет в „Беласица“ се състоя, лошото време не уплаши запалянковците, нови играчи липсваха

С традиционен водосвет стартира официално зимната подготовка ОФК „Беласица“, която практически тече вече почти седмица, защото комитите започнаха с тренировките още в неделя. За първи път църковния ритуал проведе архиерейският наместник иконом Павел Милушев, след като десетки години това бе ангажимент на предшественика му отец Ангел Кочев. Събитието традиционно бе уважено от кмета на Петрич Димитър Бръчков, председателя на Общинския съвет инж. Светла Данаилова, народния представител инж. Костадин Стойков, заместник-кмета Борислав Коларов, общинския съветник Пламен Делев, както и цялата треньорска гилдия, работеща с юношите от ДЮШ на бяло-червените. Въпреки неприятното време, ложата на стадион „Цар Самуил“ се изпълни със запалянковци, дошли да изразят подкрепата си към отбора, на който предстои тежка битка за оцеляване в професионалния футбол. 27 играчи застанаха пред феновете, нови имена в сравнение с увертюрното миналия уикенд занимание нямаше, но редиците се допълниха от излекувания Димитър Яръмов и възстановяващите се след операции капитани Кирил Георгиев и Валентин Костов.

Отец Павел за първи път застана пред играчите на „Беласица“

Гостите на официалния старт: Д. Бръчков, Св. Данаилова, К. Стойков, Б. Коларов, Пл. Делев /отляво-надясно/

Градоначалникът и треньорът Ж. Желев изразиха оптимизма си за непосредственото бъдеще на комитите

А. Смилков и В. Костов почерпиха най-запалените фенове

Запалянковците окупираха ложите във ветровития следобед вчера



В края на водосвета отец Павел пожела Бог да бъде с футболистите във всяко тяхно начинание и даде думата на петричкия градоначалник. „Всяко начало има огромни очаквания. Когато говорим за „Беласица“, то е още по-отговорно, защото „Беласица“ е кауза – кауза през вековете. Кауза, която трябва да бъде защитавана от всички нас, защото винаги петричани са стояли зад ОФК „Беласица“ и винаги сме го подкрепяли. И именно заради тази подкрепа ние всички сме длъжни да консолидираме усилия – треньорски щаб, футболисти, общинско ръководство в една единствена посока. Моят коментар днес не е за оставане и оцеляване, а за едно по-престижно място в класирането на Втора лига. Твърдо съм оптимист, защото смятам, че г-н Желев и г-н Златински положиха всички усилия да имаме оптималния състав и вариант за успешно участие в първенството напролет. На добър час, „Беласица“ е смисъл, който ще ни надживее и който е непреходен! Да живее Бела!“, надъха играчите Д. Бръчков под аплодисментите на присъстващите. След него наставникът Живко Желев също се обърна към присъстващите с думи на благодарност към усилията на общината, в качеството й на принципал при обезпечаването на отбора с всичко необходимо и изрази вяра в успешния край на мисията, с чието изпълнение подопечните му ще трябва да се заемат от средата на февруари, когато започва вторият дял на първенството.

СТАНЧО СТАНЧЕВ