Отложиха последния мач на „Пирин“ (ГД) заради наводнен терен

Последният мач за годината на „Пирин“ (ГД), който трябваше да приеме „Костинброд” днес, бе отложен, заради наводнен терен. В късния вчерашен следобед от Зоналния съвет на БФС – София обявиха, че не се очертават други отлагания на двубои от ХIX кръг на Югозападната Трета лига. През седмицата наставникът на гоцеделчевските футболисти Радослав Джугданов редеше състава без наказания Живко Грозданов, а под въпрос бе Арсен Русев, който през новия сезон така и не успя да заиграе по-дълго след контузията, която получи. Алтернатива на Грозданов беше Роберто Белянов, а по-малко вероятен избор в титулярния тим за проблемната позиция бе Хасан Странджев. „Очакванията ми и желанието на всичко момчета за мача са да играем добре и да се представим подобаващо. Разбира се, излизаме за победа, макар че срещу нас имаме сериозен противник, с който веднъж вече се срещнахме и по трудния начин осъзнахме, че трябва да бъдем внимателни, тъй като опонентите ни наказват дори и най-малкия пропуск. През седмицата се запознахме по-детайлно с играта на „Костинброд“. Имаме своите футболни аргументи и трябва да се възползваме, че играем пред собствена публика. Липсата на Живко Грозданов е неприятна новина. Това е шанс за по-младите момчета да се доказват. Хубавото е, че нямаме контузени футболисти, тренираме добре през седмицата, надявам се да бъде така и в деня на двубоя. Момчетата се влагат и работят здраво, преследваме нашите изисквания и цели и вярвам, че най-сетне късметът ще бъде с нас, след като ни обръщаше гръб на няколко пъти“, коментира Р. Джугданов, преди да разбере за отлагането на мача.

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ