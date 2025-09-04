Отлюспеният от БСП младежки лидер Хр. Шомов стъпка публично името си върху червена тениска

Бившият младежки лидер на БСП в Благоевград Христо Шомов, който във вторник напусна партията, в сряда стъпка пред телевизионни камери името си, отпечатано върху гърба на червена тениска с емблемата на младежката соцорганизация. Шомов обяви трамбовката си върху червената дреха като протест към политиката на БСП, която не се съобразявала с мнението на членовете си, явно без да си даде сметка, че всъщност гази и името си.

Въпросната демонстрация се случи на протеста, който посрещна депутатите в първия им работен ден след ваканцията. В сряда те бяха причакани пред НС с призиви за оставката на кабинета „Желязков“, разпускане на парламента, нови избори, свикване на Велико народно събрание и промяна на Конституцията. На протеста се вееха български знамена и такива на ВМРО, както и транспаранти с надписи: „Пряка демокрация с референдуми“ и „Левъ с Русия“.

Това е поредното участие на Шомов в протест срещу настоящата управа, част от която е и партия БСП, в която той членуваше в продължение на 7 г. Както писахме, точно ходенето му до Брюксел да скандира срещу еврото и пътуването му до Сопот, където под прицела на скандиранията беше Урсула фон дер Лайен, станаха причина той да напусне БСП след настойчива покана от страна на благоевградското ръководство да си намери друга партия, в която да се развива.

