Отмениха бедственото положение на територията на община Симитли

Бедственото положение в община Симитли, въведено заради проливните дъждове и усложнената метеорологична обстановка, се отменя със заповед на общинския кмет Апостол Апостолов, съобщиха от администрацията.

Обстановката в община Симитли, която бе една от четирите общини на територията на област Благоевград, обявили бедствено положение на 27 ноември. вече е нормализирана. В резултат на интензивните валежи бяха причинени щети във всички населени места в общината, съобщиха при обявяване на бедственото положение от общинския пресцентър. Дъждовете предизвикаха свличане на земни маси и камъни, образуване на локви и наводнени участъци по пътища и улици, както и нарушения в инфраструктурата.

На 28 ноември министър-председателят Росен Желязков посети района на Симитли, където провери обстановката на място и се срещна с областния управител на Благоевград Георги Динев, изпълнителния директор на „Напоителни системи“ Снежина Динева и кмета на Симитли Апостол Апостолов. В събота, 29 ноември, премиерът коментира, че положението с проливните дъждове, разливи и наводнения в Благоевградско е овладяно.

ИВАН ПЕТРОВ