Отмениха внезапното затваряне на въздушното пространство над Ел Пасо

Федералната авиационна администрация на САЩ отмени изненадващото затваряне на въздушното пространство над Ел Пасо, след като решението предизвика тревога и заплаши с сериозни смущения граничния град, съобщава БТА.

Късно на 10 февруари ФАА съобщи, че въздушното пространство над тексаския метрополис ще бъде затворено за всички летателни апарати за срок от 10 дни, като се позова на неуточнени „съображения за националната сигурност“.

Летището се намира в непосредствена близост до американската военновъздушна база „Бригс Арми Еърфийлд“ и до мексиканския град Хуарес.

Натовареното международно летище „Ел Пасо“ написа в публикация в социалните мрежи, че всички полети, „включително търговски, товарни и от общата авиация“, ще бъдат засегнати от неочаквания ход. Тази сутрин обаче ФАА актуализира указанията си в Х: „Временното затваряне на въздушното пространство над Ел Пасо е отменено. Няма заплаха за търговската авиация. Всички полети ще бъдат възобновени нормално.“