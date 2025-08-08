Отмениха глобата на жена, спукала гума в огромна дупка. Това се случи след репортаж на NOVA.

Инцидентът е станал на пътя между селата Осина и Сатовча, в района на Доспат. Ирена Джамбазова попада в дупка и за да получи обезщетение от застрахователя си, тя се обажда на полицията, за да съставят протокол за щетите. Пристигналият на място полицейски екип обаче я информира, че за да бъде издаден протокол за пътнотранспортно произшествие, задължително трябва да Ѝ бъде съставен и акт. Така, освен със спукана гума и преживения стрес, Ирена се сдобива и с глоба от 200 лева за „несъобразяване с пътната обстановка“.

„Вчера разбрахме, че актът е отменен. Благодарна съм за бързата и адекватна намеса на NOVA и кабинета на омбудсмана, откъдето изпратиха запитване към АПИ за състоянието на пътя, защо е написан акт. Около седмица след това от пътната агенция обясниха, че пътят е предвиден за ремонт. Надявам се, ч тази порочна практика ще бъде прекратена и институциите ще поемат отговорността си. Самият участък от пътя не е сигнализиран с никакви знаци, нито има ограничение на скоростта, нито, че е опасен участък. От полицаите знаем, че е е ежедневие в участъка да се пишат актове”, обясни в ефира на „Здравей, България” потърпевшата. Тя поясни, че дупките вече са запълнени.





