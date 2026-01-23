Отмениха гол на комитата от Мосомище М. Русков в дъжда срещу сръбски слабак, орлетата З. Динев и М. Вангелов резерви

„Локомотив“ /Пд/ спечели първата си победа тази зима с 1:0 срещу аутсайдера в сръбската суперлига „Напредак“ /Крушевац/ под проливен дъжд в турския курорт Белек вчера на обяд, единственото попадение вкара в 54-та мин. Каталин Иту, изведен на удобна стрелкова позиция. Бившият футболист на „Беласица“ Мартин Русков принуди противниковия страж да спасява удара му след корнер в 5-та мин., а когато комитата от Мосомище все пак успя да прати топката в мрежата в началото на второто полувреме, реферът отмени попадението след вдигнат флаг от тъчарбитъра за засада. „Бегълците“ от „Пирин“ Запро Динев и Мариян Вангелов започнаха на резервната скамейка и се появиха в игра при пълната смяна, предприета от наставника на смърфовете Душан Косич час след началото. Малко преди това грубо нарушение на сръбски футболист породи напрежение и спречкване между двата отбора, вследствие на което директни червени картони получиха Адриан Кова от железничарите и опонент от съперниците. Броени секунди след влизането си на терена шанс да удвои разликата се откри пред З. Динев, но стреля в аут. Добри положения за черно-белите пропиляха трансферната цел на „Левски“ Хуан Переа и Лукас Салинас.

Триото земляци М. Вангелов /вторият отдясно/, З. Динев и М. Русков /вторият и третият отляво/ посрещат в отлично настроение натоварванията на турска земя



Преди да замине на лагера в югоизточната ни съседка, тимът от „Лаута“ откри серията зимни проверки с 1:1 срещу втородивизионния „Етър“. В спаринга с болярите в стартовите 11 дебютира М. Вангелов, който направи пропуска на мача пред опразнената врата, докато синът на губернатора на Пиринско Георги Динев отново бе в ролята на резерва.

ТОНИ КИРИЛОВ