Отмениха заявените протести в Благоевград

Организаторите на заявените 3-дневни протести в Благоевград отмениха плануваните акции след днешната оставка на правителството.

„Не знам дали някой ще дойде на площада пред общината, но аз ще отида, за да благодаря на гражданите за подкрепата. Целта ни e постигната“, коментира пред вестник „Струма“ Христо Шомов.

Хр. Шомов на протеста в Благоевград на 3 декември



Същото каза и един от координаторите на протестите – Георги Марков, който допълни, че за българите предстоят тежки месеци и ще са нужни общи усилия, за да се преодолеят трудностите.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА