Отмениха контролата на Пирин и Струмска слава

Планираната за днес, 23 януари, на стадиона в Рилци контрола между Пирин (Благоевград) и Струмска слава беше отменена заради наводнения терен. Междувременно в програмата за контролите на тима настъпи още една промяна. Планираният за 30 януари двубой срещу Септември (Симитли) е изместен за 31 януари (събота).

ПРОГРАМА НА ПОДГОТОВКАТА

12 януари, Първа тренировка

17 януари, Вихрен – Струмска слава 1:1

23 януари, Струмска слава – Пирин (Благоевград) – ОТМЕНЕНА

31 януари, Струмска слава – Септември (Симитли)

4 февруари, Струмска слава – Левски II (София)

7 февруари, Струмска слава – ЦСКА II (София)

10 февруари, Струмска слава – Пирин (Разлог)

13 февурари, Струмска слава – Септември II (София)

Местата и началните часове на контролите ще бъдат уточнени допълнително.