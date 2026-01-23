Отмениха контролата на Пирин и Струмска слава

Планираната за днес, 23 януари, на стадиона в Рилци контрола между Пирин (Благоевград) и Струмска слава беше отменена заради наводнения терен. Междувременно в програмата за контролите на тима настъпи още една промяна. Планираният за 30 януари двубой срещу Септември (Симитли) е изместен за 31 януари (събота).
ПРОГРАМА НА ПОДГОТОВКАТА
12 януари, Първа тренировка
17 януари, Вихрен – Струмска слава 1:1
23 януари, Струмска слава – Пирин (Благоевград) – ОТМЕНЕНА
31 януари, Струмска слава – Септември (Симитли)
4 февруари, Струмска слава – Левски II (София)
7 февруари, Струмска слава – ЦСКА II (София)
10 февруари, Струмска слава – Пирин (Разлог)
13 февурари, Струмска слава – Септември II (София)
Местата и началните часове на контролите ще бъдат уточнени допълнително.