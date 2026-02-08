Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино, съобщава Нова. То беше въведено преди 3 дни заради повишеното ниво на река Арда, която заля железобетонен мост.

Мярката обхващаше шест населени места – селата Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука. След спадане на нивото на реката преминаването през моста отново е възможно, като транспортният достъп до засегнатите населени места е напълно възстановен.

Това беше четвъртото бедствено положение в района от началото на година. От областната управа съобщиха, че е започнала процедура за проектиране на нов мост.