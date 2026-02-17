Отменят дублирана такса в Благоевград за струпване на строителни и други материали върху общинска площ

Да се отмени дублирана такса за разполагане на строителни огради и инвентар, дърва, скелета и други материали върху тротоари, улици, площади и други общински терени в община Благоевград, гласуваха вчера единодушно членовете на Постоянната комисия за децата, младежта, спорта и туризма на местния парламент с председател Благовест Стоицов.

Предложението е внесено от зам. кмета по административно-правно обслужване Ася Иванова, която се мотивира с установени несъответствия в тарифата към Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги. Въпрсната услуга се предоставя от две дирекции в общинската администрация, но цените са различни. Дирекция „Планиране на инвестиционната дейност, строителство и екология“ предлага услугата срещу 5 лв. (2,56 евро) на кв.м на ден за първа и втора зона, и 3 лв. (1,53 евро) на ден за кв.м за трета и четвърта зона, както и в селата и вилните зони.

Благовест Стоицов Ася Иванова

В списъка с услуги на дирекция „Общинска собственост и стопански дейности“ обаче за струпване на материали, строителни огради и др. върху общински терени е предвидена такса от 2 лв. (1,02 евро) на ден на квадратен метър в центъра на града и първа зона, и по 1 лв. (0,51 евро) за кв.м на ден за крайните квартали, селата и вилните зони. Одобрено бе предложението да се запази по-ниската такса, а услугата да се предлага само от строителната дирекция.

Окончателното решение предстои да се вземе на сесията на ОбС в края на февруари.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА