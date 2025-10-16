Отнеха правомощията на подуправителя на НЗОК проф. Момчил Мавров

Подуправителят на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) проф. Момчил Мавров са отнети, потвърдиха от Касата.

Заповедта на управителя на фонда доц. Петко Стефановски е от 14 октомври. От НЗОК отказаха коментар за мотивите на решението.

Според заповед на Стефановски от март тази година, на Мавров беше поверено ръководството на администрацията на Централното управление на НЗОК, контролът върху дейността на дирекциите за медицински и дентални дейности, лекарствата и диетичните храни, медицинските изделия, бюджета и лечението в чужбина. В неговите правомощия беше контролът върху плащанията на РЗОК към договорните партньори, трансферите от здравното министерство към фонда.

През април 2024 г. Надзорният съвет на Здравната каса назначи Мавров за временно изпълняващ длъжността управител на НЗОК, след прекратяване на правомощията на Станимир Михайлов, който изкара на поста малко повече от година. Впоследствие бе възстановен на длъжността, а от март 2024 с решение на Народното събрание за управител бе избран доц. Петко Стефановски, който преди това оглавяваше Надзорния съвет на Касата.