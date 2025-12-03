Отново добра слука за ловците от Рибново

Ловците от ловна група Рибново, които откриха сезона на груповия лов с големи емоции, и сега, почти два месеца по-късно и на прага на зимата, продължават да поддържат темпото на доброто си представяне.

След успешна гонка на гонача Мехмед Сираков и верните четириноги другари на момчетата от групата, ловците завършват излета си с цели 5 отстреляни диви свине! Особено ценна е слуката за младия ловец в групата инж. Рейхан Киселов, който отстрелва едно от тях след стриктно изпълнение на насоките от по-възрастни и опитни колеги.

Своеобразен шампион на ловната група през този сезон пък е Якуб Кичуков, който определено е получил благословията на Нейно величество Слуката, защото до този момент се е разписал с 4 диви свине и е готов за още.

Всички проби от изследванията на отстреляния дивеч в Рибново са чисти както от АЧС, така и от други заболявания, хвалят се момчетата от Рибново. И поднасят извиненията си, че поради силно пресечения терен, на който са ловували, не е имало възможност да съберат на едно място всички 5 паднали на паметния излет прасета, за да ги увековечат в обща снимка. Източник: slrb.bg