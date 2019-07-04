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Отново! Родители от Благоевград се включиха автошествие – протест

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от: Събития
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Родители от Благоевград излязоха на автошествие – протест. Недоволството им е срещу антидетските и антисемейните политики, въведени чрез закони, програми и наредби, предава Региона.бг.

Колоната от автомобили тръгна от ЮЗУ „Неофит Рилски“, предвождана от полицейски автомобил. Със надути клаксони те преминаха през бул. Димитър Солунски- бул. Пейо Яворов- ул.Симеон Радев- 14ти Полк- ул.Александър Стамболииски- Младежки дом- Джамията- ул.Митрополит Борис- бул.Кирил и Методи- бул. Димитър Солунски- ЮЗУ „Неофит Рилски“.

В масовото шествие се включват около 20 града.

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1 Коментар

  1. Аз да питам

    Само да питам тези от социалните, закрила на детето как ще ни обучават, че не ми е ясно като полвината са стари моми и разведени, дето хал хабер си нямат как се гледат деца ?

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