Отрязаха 50 опасни тополи по пътя за Рилския манастир

50 тополи са отрязани от дветe страни на пътя Кочериново-Рила и този за Рилския манастир. След извършен оглед комисия, съставена със заповед на кмета на община Кочериново Станислав Горов, е преценила, че те са опасни и трябва да бъдат премахнати.

Установено е, че дърветата са над 40-годишни, със загниване в основата на стъблото и сухи клони, потенциално опасни са и следва да се отстранят в най-кратки срокове. Тополите от двете страни на пътя Кочериново-Рила, попадащи в сервитута на пътя, бяха над 100.

В района имаше редица пътни произшествия след удар в дърво. Имаше и няколко жертви. Въпреки това не беше възможно тополите да бъдат премахнати, защото попадаха в частни имоти. На един етап от АПИ решиха да бъдат поставени мантинели от двете страни и това беше направено.

Дърветата обаче остават голяма опасност да движението в тази 2-километрова отсечка. Премахването им ще продължи, ако това се налага, пише БНР.

В комисията, извършила огледа и съставила протокол за премахване на дърветата, са участвали представители на общинските администрации в Кочериново и Рила, Регионална дирекция по горите (РДГ) – Кюстендил, Регионална инспекция по околната среда и водите, Областното пътно управление – Кюстендил и Районно управление – Рила към Областната дирекция на МВР – Кюстендил.





