Отстранен участник осъден от КЗК заради жалба, че го изгонили от поръчка за 2 млн. лв. в Гърмен

Софийската фирма на Александър Ангелов „Александър Електрик“ ЕООД не успя да оспори пред Комисията за защита на конкуренцията обществената поръчка на кмета на община Гърмен Феим Иса за внедряване на мерки за енергийна ефективност в системите за изкуствено улично осветление на територията на общината. Процедурата бе открита на28.04.2025 г. с прогнозна стойност от 1 998 126.43 лева, от които 1 671 105.36 лева европейско финансиране и национално съфинансиране 327 021.07 лева. Тя бе спечелена от столичното дружество „Вийом“ ЕООД на Владимир Йотов, а обжалващата процедурата фирма бе отстранена от конкурса заради несъответствие на офертата й с изискванията на възложителя.

В жалбата си отстранената фирма оспорва собственото си отстраняване от възлагателната процедура с твърдението, че единственото основание на комисията за това било несъответствие в представената технологична последователност и срокове за изпълнение, което „Александър Електрик“ ЕООД намира за несъществено. Фирмата се оплаква още, че комисията не й дала възможност да си поправи документите.

Много повече са твърденията в жалбата, че „Вийом“ не само не е трябвало да спечели първо място, но е трябвало да бъде отстранена от процедурата. Посочените пороци в офертата на победителя са несъответствия в линейния календарен график, липса на пълнота и съответствие на механизацията и транспортните средства, липсата на ключови технологични дейности по обезопасяване, несъответствия в диаграмите за работна ръка и механизация и много други. На база обстойната документация по поръчката в 30-странично решение КЗП е оспорило всяко от тези твърдения.

„Александър Електрик“ ЕООД е осъдено да плати 2500 лв. на община Гърмен за адвокатски хонорар.

ВАНЯ СИМЕОНОВА






