Отстраниха двама агенти, за които се твърди, че са стреляли по Алекс Прети в Минеаполис

Американската служба „Митници и гранична охрана“ (СВР) съобщи, че двама нейни агенти, замесени в смъртоносната стрелба срещу Алекс Прети в Минеаполис, са пуснати в административен отпуск. Инцидентът, при който в събота беше убит 37-годишният мъж, предизвика нова вълна от протести в щата Минесота, обществено възмущение в цялата страна и призиви от законодатели за отстраняване на министъра на вътрешната сигурност на САЩ.

Според предварителен доклад на ведомството, изпратен до Конгреса, двама федерални служители са произвели изстрели по Прети по време на физическа схватка. Според първоначалните официални версии той е извадил оръжие, но тази информация вече се поставя под съмнение.

От CBP заявиха пред „Би Би Си“, че агентите са отстранени от служба съгласно стандартния протокол. Федерални служители, участвали в стрелба, остават в административен отпуск до приключване на разследването.

В неделя обаче командирът на CBP Грегъри Бовино заяви, че агентите продължават да работят, макар и временно преместени в друг град.

Междувременно нови видеозаписи, публикувани от News Movement и разпространени от BBC News, показват сблъсък между Прети и федерални служители 11 дни преди смъртта му.

Съобщава се, че агентът на Имиграционната и митническа служба (ICE), който на 7 януари простреля смъртоносно 37-годишната Рене Гуд, също е пуснат в административен отпуск, докато тече разследването.

Президентът Доналд Тръмп заяви през последните дни, че възнамерява да деескалира напрежението в Минеаполис, където от 1 декември Министерството на вътрешната сигурност провежда операция „Metro Surge“. В същото време обаче държавният глава засили острия тон в спора с кмета на града Джейкъб Фрей. Той написа в социалната мрежа X, че Минеаполис няма да промени статута си на „град убежище“ и ще продължи да ограничава сътрудничеството с федералните имиграционни власти. Градоначалникът посочи, че е заявил на съветника на Тръмп по граничните въпроси Том Хоман, че градът „не прилага и няма да прилага федералните имиграционни закони“. В отговор президентът Тръмп написа в платформата Truth Social, че подобно изявление представлява „много сериозно нарушение на закона“ и предупреди, че кметът „си играе с огъня“.