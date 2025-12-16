Отстраниха шефа на родните щанги Ст. Ботев, големият шампион К. Насар предупреди: Махам се от България, ако някой обжалва вота…

Президентът на родната федерация по вдигане на тежести Стефан Ботев беше отстранен от поста си на вчерашното Общо събрание на централата, на което присъстваха пратеници на 33 от 36-те регистрирани клуба. За свалянето му от власт бяха подадени 20 гласа „за“ срещу 10 „против“ и двама въздържали се. На шефското кресло сяда олимпийският и трикратен световен и петкратен европейски първенец Асен Златев, за когото дадоха вота си 20 души при 11 „против” и 2-ма „въздържали се”. В хода на дебатите към досегашния първи в българските щанги бяха отправени обвинения, че е управлявал авторитарно, без да се допитва до останалите членове на Управителния съвет. Наследникът му настоя досегашният УС да остане в същия състав, а за главен секретар бе избрана Мариета Христова. В подкрепа на Златев се обяви големият шампион Карлос Насар, който бе в остър конфликт с Ботев заради пазарлъците около договора с федерацията, продължили няколко месеца и приключили все пак със споразумение в началото на декември. След избора звездата на тежката ни атлетика предупреди, че може да се махне от България, ако детронираният президент или някой от обкръжението му обжалва резултатите от гласуването.

Стефан Ботев Асен Златев Карлос Насар



„Това бе едно от най-спокойните общи събрания. Удовлетворен съм и се надявам да няма обжалвания и да не се пречи на новото ръководство на федерацията да си върши работата. Умишлено станах и попитах дали някой има нещо против избрания президент Асен Златев, за да знаем дали да очакваме пречки. Никой не се изправи и ако има жалби, значи просто имаме разминавания като идеологии и така не може да се върши работа. Допускам го като вариант. Не мисля, че всичко ще бъде перфектно, но е хубаво да го няма това нещо, тъй като това ми дава тема за размишление и на мен – какво да правя оттук нататък с кариерата си. Златев е човекът, който ме задържа тук, в България, и човекът, който ми даде смисъла да остана и да не ходя в друга държава, тъй като той има идея как нашата федерация да работи, как да ми осигури нужното спокойствие, условие и най-вече още медали. Със сигурност тази страница не е затворена. Постоянно имам нови оферти, но засега нямам такива мисли. Ако някой обжалва, вече може би ще ми нахлуят в главата. Затова най-хубаво е да има разбирателство”, заяви Насар.

ТОНИ КИРИЛОВ