Отсякоха 50-годишни дървета и унищожиха зелена площ в градинката срещу пожарната в Сандански

Съветникът Ив. Терзийски: Ако общината продължава да бъде без Общ устройствен план, няма да има правила и няма как да се защитят зелените пространства

В дъждовните събота и неделя в градинката срещу пожарната в Сандански са изсечени дървета и е унищожена зелена площ. Отсечен е един орех и няколко борчета на над 50 г., както и няколко овощни дръвчета – ябълки и черници. Имотът от няколко години от общинска собственост се е превърнал в частна. Няколко пъти е препродаден.

На последното заседание съветникът Явор Аргиров отправи питане към кмета Атанас Стоянов дали ще бъдат изсечени вековни дървета. В отговор кметът поясни, че имотът е частна собственост и собственикът има право да се разпорежда с него.

Изсечените дървета в градината пред сградата на пожарната в Сандански

На друго мнение е съветникът Ивелин Терзийски. Според него това няма да е последният подобен случай, ако общината продължава да бъде без Общ устройствен план /ОУП/. Той е категоричен, че без ОУП няма ред, няма правила, няма механизъм да се защитят зелените пространства.

„Всеки може да поиска да строи където реши и да търси „вратички“ да го направи. Така, както е с пчелина над езерото, както бе и с Конната база над парк-хотел „Пирин“. И мантрата, че ще спираме инвестиции, ако приемем ОУП, са думи за наивници”, категоричен е Ив. Терзийски.

Той призовава главния архитект на община Сандански Стефан Антонов да ускори всички процедури, за да бъде придвижен ОУП.

Според него тогава кметът Ат. Стоянов и голяма част от общинските съветници ще казват категорично „не“ на посегателствата върху общинските пространства и природата на Сандански.

ЛИДИЯ МАНЕВА